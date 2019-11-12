الرئيس البوليفي المستقيل موراليس يصل إلى المكسيك كلاجئ سياسي

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء، في نبأ لها أن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس قد وصل إلى المكسيك كطالب للجوء السياسي.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد حول ذلك.

وكان الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، توجهه إلى المكسيك وقبوله اللجوء السياسي الذي منحته له. وكتب موراليس ـ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ـ "إخوتي وأخواتي! أغادر إلى المكسيك... ممتن لمبادرة حكومة البلد الشقيق التي منحتنا حق اللجوء للحفاظ على حياتنا".

وتابع: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل دائما متعلقا بها، سأعود قريبا بمزيد من القوة والطاقة".

وأعلنت المكسيك ـ أمس الاثنين ـ منحها اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل، وسط حالة من الفراغ في السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري لمنصبه .

وكان الرئيس البوليفي موراليس قد أعلن ـ في وقت سابق ـ استقالته من منصب الرئاسة الذي انتخب لولاية رابعة، بعد اندلاع احتجاجات ضد نتائج الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الاستقالة أيضا.