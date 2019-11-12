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    التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

    07:26 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

    منظمة التعاون الإسلامي

    الرياض - (د ب ا)

    دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ،بعد العدوان العسكري الذي تقوم به قوات "الإحتلال "الإسرائيلي على قطاع غزة .

    وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة "العدوان العسكري الذي تقوم به قوات الإحتلال" الإسرائيلي على قطاع غزة ، معتبرة ذلك إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية.

    وحملت المنظمة ، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، "إسرائيل قوة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير"، داعيةً للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

    كما دعت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، على ضرورة "حمل إسرائيل على وقف إنتهاكاتها وإعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني ، وإحترام إلتزاماتها بموجب القانون الدولي".

    منظمة التعاون الإسلامي فلسطين إسرائيل قطاع غزة

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