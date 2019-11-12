حماس: لا مانع من تدخل أي جهة للجم إسرائيل

القاهرة - (مصراوي)

أعلنت حركة حماس، أنها لا تمانع من تدخل أي جهة للجم إسرائيل، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، حسبما أعلنت "العربية".

وأكدت حماس، أنها تستطيع الرد على العدوان الإسرائيلي إذا وسعت سلطات الاحتلال عدوانها على غزة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة العدوان الإسرائيلي في سلسلة الغارات التي استهدفت ممتلكات مدنية وشققا سكنية ومواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل 4 وإصابة 25 أخرين.

وقتل قيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا 42 عامًا، وزوجته أسماء 39 عامًا، وإصابة أبنائه سليم، ومحمد، وليان، وفاطمة الزهراء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما أعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن محمد عطية حمودة 20 عامًا، وإصابة سبعة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة السلاطين شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي تطور لاحق، استشهد الشاب زكي محمد عدنان غنامة 25 عامًا، فيما أصيب 3 آخرين، في القصف الاسرائيلي الأخير على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن التوتر يسود قطاع غزة، وأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف صوب المناطق الشرقية.