أردوغان: أمريكا لم تنفذ اتفاق سوتشي

اسطنبول- (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الولايات المتحدة لم تنفذ اتفاقا كان تم التوصل إليه بين البلدين في مدينة سوتشي، الشهر الماضي، بغية إخراج الأكراد من مناطق شمال سوريا القريبة من الحدود التركية.

وفي كلمة ألقاها في أنقرة اليوم، الثلاثاء، قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، أقر أردوغان باستمرار التوترات مع الولايات المتحدة.

وقال إن الزيارة "تأتي في مرحلة تمر بها العلاقات التركية الأمريكية بعملية مؤلمة".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأربعاء.

وتتواصل التوترات بين البلدين لأسباب من بينها شراء تركيا لأنظمة دفاع جوي روسية متقدمة، إلى جانب إصرار تركيا على مطلبها المتعلق بضرورة قيام الولايات المتحد بتسليمها رجل الدين فتح جولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016 .

وقال أروغان: "رغم المناخ السيء في علاقاتنا، فقد اتفقت مع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على نقطة حل المشكلات وتحسين علاقاتنا".

كانت تركيا علقت عملية عسكرية كانت تقوم بها في شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية، بعدما توصلت لاتفاقين لوقف إطلاق النار: أحدهما مع الولايات المتحدة والآخر مع روسيا.

وتمحور الاتفاقان حول إبعاد الوحدات الكردية لمسافة 30 كيلومترا من الحدود التركية.

وقال أردوغان: "للأسف من المستحيل" القول إن "المنظمات الإرهابية" خرجت من المنطقة الحدودية، في إشارة للوحدات الكردية.

وأضاف: "لم تتمكن روسيا ولا أمريكا من تطهير المنطقة من هذه الجماعات الإرهابية في الساعات والأيام التي وعدتا بها".

وتابع: "نريد أن نبدأ حقبة جديدة بشأن القضايا المتعلقة بأمن البلدين".