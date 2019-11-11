الدنمارك تعتقل إرهابي داعشي بعد ترحيله من تركيا

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت الشرطة الدنماركية اليوم الاثنين إنها اعتقلت مقاتلا من تنظيم داعش الإرهابي (28 عاما) عند وصوله إلى الدنمارك بعد ترحيله من تركيا.

وأوضحت الشرطة أن الرجل سيواجه جلسة استماع قبيل الاعتقال غدا الثلاثاء في محكمة مدينة كوبنهاجن، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل إضافية.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الدنماركية أن الرجل اسمه أحمد سالم الحاج وولد في مدينة "أرهوس" بالدنمارك. وكان قد توجه إلى سوريا في عام 2013 للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.

ووجهت إليه الدنمارك اتهامات غيابية بالتورط في أعمال إرهابية وأصدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الحاج أصيب في هجوم بقنبلة في سوريا في أوائل عام 2017 واضطر منذ ذلك الحين إلى استخدم كرسي متحرك.

وكانت الدنمارك قد أعربت اليوم الاثنين عن عدم ترحيبها بعودة الأشخاص الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش إلى الدولة الاسكندنافية مرة أخرى، مع بدء تركيا في ترحيل المقاتلين الأجانب من أراضيها.

وقال وزير العدل الدنماركي نيك هايكروب: "المقاتلون الأجانب ليسوا محل ترحيب، ويجب محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها".

وأضاف أن "عددا قليلا للغاية من المقاتلين الأجانب عادوا إلى الدنمارك".

وذكر هايكروب أن حكومة بلاده تريد وضع ضوابط لعملية الترحيل، مع ضرورة "معاقبة العائدين إلى الدنمارك بأكبر قدر ممكن من الصرامة".

وأضاف: "إذا كانوا قد أدينوا في الخارج بالفعل، فلابد أن تحقق السلطات بشأن ما إذا كان الممكن تشديد العقوبة بحقهم"

وقالت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك إنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن سحب الجنسية الدنماركية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، وكانوا يقاتلون في صفوف داعش في سوريا والعراق، مضيفة أنه يجري حاليا النظر في بعض الحالات.