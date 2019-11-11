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    السفير المصري في موسكو يُشارك في جلسة حول نتائج قمة "روسيا أفريقيا"

    10:54 م الإثنين 11 نوفمبر 2019
    السفير المصري في موسكو يُشارك في جلسة حول نتائج قمة "روسيا أفريقيا"

    السفير المصري إيهاب نصر

    القاهرة - (مصراوي)

    عقد السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، والسفير ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس فلادمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موسكو، بهدف تناول نتائج قمة "روسيا- إفريقيا" التي عُقدت في مدينة سوتشي الروسية، في 24 أكتوبر الماضي، وكذا المنتدى الاقتصادي الذي عُقد على هامش القمة يومي 23-24 من نفس الشهر.

    وأكد السفير المصري في موسكو على أهمية القمة باعتبارها الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، حيث عُقدت برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين، مشيراً إلى أنها دشنت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

    فيما أعرب السفير بوجدانوف، عن ارتياح الجانب الروسي تجاه ما حققته القمة من نتائج على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى ما تُمثله كحدث فريد يُعد الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.

    إيهاب نصر موسكو روسيا قمة روسيا أفريقيا

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