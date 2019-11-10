مسؤول: واشنطن غير مستعدة لتقديم مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بشكل دائم

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، روبرت أوبراين ، أن بلاده غير مستعدة لتقديم مساعداتها العسكرية لأوكرانيا على أساس دائم، إذ تعول على أن تطبع كييف علاقاتها مع موسكو.

وقال أوبراين ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد - إنه لا يمكن لأحد إرغام الولايات المتحدة حتى تواصل أن تفعل دائما ما تفعله الآن.

وشدد أوبراين على أن الرئيس دونالد ترامب أصبح أول رئيس أمريكي يقرر إرسال الأسلحة لأوكرانيا من أجل مساعدتها في "مواجهة الروس"، فيما ترفض روسيا قطعيا الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في شؤون أوكرانيا الداخلية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، أهمية أن تستمر واشنطن بتزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل "دعم وضعها كدولة حرة ذات سيادة.

وأضاف أن مساعدة كييف عن طريق تقديم المشورات والتدريب والعتاد هو خيار أمريكي، وأنها ستبقى متمسكة بهذا النهج.