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    عريقات يطالب بتدخل بريطانيا لإلزام اسرائيل بتنفيذ إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية

    06:41 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    عريقات يطالب بتدخل بريطانيا لإلزام اسرائيل بتنفيذ إجراء الانتخابات بالقدس الشرقية

    صائب عريقات

    رام الله - (أ ش أ):

    طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، القنصل البريطاني العام فيليب هول، أن تتدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ ترتيبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى القدس الشرقية تصويتا وترشيحا وحملات انتخابية بمراقبة وإشراف دوليين .

    ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عن عريقات قوله، خلال استقباله السفير البريطاني، أن الانتخابات العامة في فلسطين (القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة) هي استحقاق، والعودة الى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع مصلحة وطنية عليا، وهي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول الى شراكة وطنية كاملة.

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    صائب عريقات اسرائيل بريطانيا الاحتلال الاسرائيلي منظمة التحرير الفلسطينية

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