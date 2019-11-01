لافروف: حوار موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي يراوح مكانه

موسكو - أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إنه لم يلحظ بعد إحراز تقدم في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول مسألة الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف لافروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه لا يوجد نقص في مبادراتنا لإشراك شركائنا الأمريكيين في حوار على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، لكن رد الفعل على هذه المبادرات ليس مشجعًا على الإطلاق لذلك، لم يُلاحظ إحراز تقدم في الحوار الروسي الأمريكي حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي المهم للغاية".

وتابع وزير الخارجية الروسي "نظرًا لعدم ملاحظة ذلك، وفي مبادرة منهجية أخرى طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إنشاء مجلس أعمال يتكون من 5 إلى 6 من كبار المسؤولين في الشركات الخاصة عن كل جانب منذ ثلاث سنوات تقريبًا، كنا نجاهد من أجل هذا، ولا تقدم حتى الآن".

وكان قد اتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة هلسنكي في يوليو الماضي، على إنشاء مجلس استشاري لوسط الأعمال يضم ممثلين عن كلا البلدين.