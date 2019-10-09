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    ألمانيا: العملية العسكرية التركية بسوريا "تُعزّز شوكة داعش"

    04:04 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    ألمانيا: العملية العسكرية التركية بسوريا "تُعزّز شوكة داعش"

    الجيش التركي

    برلين- (د ب أ):

    أكدت الحكومة الألمانية مطلبها من تركيا بالتخلي عن شن عملية عسكرية في سوريا.

    وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، الأربعاء، في برلين إن شن هجوم ضد الأكراد في شمال شرق سوريا قد يواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة ويعزز شوكة تنظيم داعش ويتسبب في موجات لجوء جديدة.

    وذكر المتحدث أن الحكومة الألمانية على اتصال مع الإدارة الأمريكية وأعربت عن توقعها بأن تحافظ الولايات المتحدة على مشاركتها في سورية وتنسق مع الشركاء عند اتخاذ خطوات جديدة.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن على نحو مفاجئ سحب جنود أمريكيين من منطقة الحدود السورية مع تركيا.

    وتنتمي ألمانيا إلى التحالف الدولي لمكافحة داعش، وتشارك في إحلال الاستقرار في المناطق المحررة من داعش شمالي سورية.

    وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، تدعم ألمانيا منذ عام 2017 مشروعات هناك بقيمة تزيد عن 50 مليون يورو.

    وقال المتحدث: "نقدم أيضا مساعدات إنسانية في هذه المناطق بالتعاون مع شركائنا والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي ومنظمات مختلفة من المجتمع المدني".

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