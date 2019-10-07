أردوغان يؤكد: القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من شمال سوريا

أنقرة- (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من مناطق شرق الفرات في سوريا.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي بمطار أسانبوغا في أنقرة قبيل التوجه إلى صربيا: "عملية انسحاب القوات الأمريكية شمال سورية بدأت كما أفاد الرئيس (لأمريكي دونالد ترامب بذلك في اتصالنا الهاتفي أمس".

ولفت أردوغان إلى أنهم يدرسون "ماهية الخطوات اللازمة لضمان عدم فرار عناصر داعش من السجون في منطقة شرق الفرات".

ورجح الرئيس التركي أن يتم في النصف الأول من نوفمبر القادم اللقاء الذي تم الإعلان عنه مع نظيره الأمريكي .

وأعلن البيت الأبيض الليلة الماضية أن تركيا ستشن قريبا عملية عسكرية في شمال شرقي سورية، وأن القوات الأمريكية لن تدعم العملية أو تشارك فيها.

وأكدت مصادر كردية أن القوات الأمريكية بدأت في ساعات فجر اليوم بالانسحاب من نقاط تمركزها في المناطق الحدودية مع تركيا بمناطق رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، وتل أبيض بريف الرقة الشمالي.

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الولايات المتحدة بعدم الوفاء بوعودها.

وقالت "قسد"، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، في بيان اليوم الاثنين، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "القوات الأمريكية لم تفِ بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، وتركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".