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    الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية إلى جورجيا

    11:52 ص الأحد 06 أكتوبر 2019
    الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية إلى جورجيا

    الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

    برلين- (د ب أ):

    يتوجه الرئيس الألماني فرانك فالتر-شتاينماير، اليوم الأحد، إلى جورجيا في زيارة رسمية تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

    ويرافق الرئيس خلال زيارته زوجته إلكه بودنبيندر.

    ويُجري شتاينماير غدا الاثنين، في تيفليس العاصمة، محادثات سياسية مع رئيسة الدولة سالومي زورابيشفيلي، ورئيس الوزراء جيورجي جاخاريا، ورئيس البرلمان إيراكلي كوباخيدزه.

    ويلتقي الرئيس الألماني أيضا خلال الزيارة مع بطريرك الكنيسة الجورجية الأرثوذكسية.

    ويتوجه شتاينماير لاحقا بمصاحبة رئيسة جورجيا إلى منطقة كاخيتين غربي تيفليس.

    وفي اليوم الختامي لزيارته يلتقي في تيلاوي طالبات وطلابا من جورجيا ويستفسر عن التدريب المهني في البلاد عبر حوار مع المتدربين على المهن.

    ثم يلتقي الرئيس بممثلين عن بعثة المراقبة الأوروبية في موخراني ويزور معبرا على خط الحدود مع أوسيتيا الجنوبية.

    ويلتقي شتاينماير مساء غد الأحد مع المثقفين الجورجيين ويتحدث إليهم عن التطورات الآنية في جورجيا وأوروبا.

    ويرافق وفد اقتصادي الرئيس في زيارته إلى جورجيا.

    الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير جورجيا برلين ألمانيا

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