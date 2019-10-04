تقرير: جونسون يقبل بضرورة طلب تأجيل "بريكست"

لندن - (د ب أ):

كشفت وثائق قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قبل بضرورة إرسال خطاب يطلب فيه تمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حال لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الخروج من التكتل، بحسب ما أوردته وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية.

ويرفض جونسون اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بالفعل مع بروكسل، ويهدف إلى تسهيل خروج بريطانيا من التكتل، لكنه يصر حتى الآن على أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي "بريكست" في نهاية الشهر من دون اتفاق إذا لزم الأمر.

وفي الشهر الماضي، سارع البرلمان إلى إصدار تشريع ضد إرادة جونسون لإلزامه بكتابة رسالة يطلب فيها تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر، عقب قمة ذلك الأسبوع مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

وفي أوائل سبتمبر، قال جونسون إنه "يفضل الموت في خندق" بدلا من طلب تمديد بريكست. وشاعت تكهنات بأنه قد يجد ثغرة قانونية للالتفاف حول هذا التشريع.

لكن الوثائق المقدمة إلى أعلى محكمة مدنية في اسكتلندا توضح أن جونسون لن يحاول إحباط ما يسمى بـ "قانون بين" الذي يلزمه بأن يطلب تأجيل الخروج في حال عدم التوصل لاتفاق، حسبما ذكرت وكالة "برس أسوسييشن".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار اليوم الجمعة في كونبهاجن للصحفيين عقب مباحثات مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريديريكسين إنه سوف ينظر في طلب بريطاني للتمديد، موضحا أن "تمديدا سيكون أفضل من عدم وجود اتفاق".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إن "بريكست لن ينتهي بخروج المملكة المتحدة".

وقال إنها "ليست سوى مرحلة تالية من المفاوضات".

وقال إن تركيزه منصب على "التوصل لاتفاق في قمة المجلس الأوروبي" المقررة في 17-18 أكتوبر.

وتفحص بروكسل حاليا مجموعة جديدة من المقترحات قدمتها لندن تتعلق بالحدود الأيرلندية، وهي نقطة شائكة رئيسية في مفاوضات بريكست.

وحذر مسؤولون أوروبيون بارزون من أن الاقتراحات غير مقبولة في وضعها الحالي، وطالبوا بريطانيا بتقديم مزيد من الإيضاحالت بشأن العديد من الجوانب.

والتقى اليوم الجمعة كبير المفاوضين البريطانيين بشأن ملف بريكست ديفيد فروست مسؤولين بالاتحاد الأوروبي لإجراء مزيد من المناقشات حول المقترحات.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إننا "قدمنا مقترحات تمثل حلا وسطا معقولا. إذا أراد الاتحاد الأوروبي أيضا اتفاقا، يتعين علينا العمل سويا بسرعة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف المتحدث أن لندن على استعداد لمواصلة المباحثات بهدف التوصل لاتفاق في أي وقت، "بما في ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع".