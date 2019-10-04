عكاظ: السعودية توافق على إسكان المرأة بالفنادق دون محرم

وكالات:

نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، أحمد الخطيب، على إمكانية إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي، شرط تقديم أصل إثبات الهوية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن الخطيب أكد أن قراره على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية، إلا إذا كانت رفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها.

وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة، في حال كان طالب السكن رفقة عائلته عند القدوم، بعد أن كان مطلبًا إلزاميًا في السابق، ويشمل ذلك "السعوديين، المقيمين، الزائرين الأجانب، السياح".