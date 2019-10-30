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    تويتر يحظر الدعاية السياسية بداية من 22 نوفمبر

    11:53 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    تويتر يحظر الدعاية السياسية بداية من 22 نوفمبر

    تويتر

    واشنطن (د ب أ)

    قال جاك دورسى، مؤسس شركة تويتر ومديرها التنفيذي اليوم الأربعاء إن موقع تويتر سوف يقوم بوقف كافة أنواع الدعاية السياسية على مستوى العالم اعتبارا من الشهر المقبل.

    وقال دورسي مفصلا أسباب القرار في سلسلة من التغريدات عبر الموقع إنه "في حين أن الإعلان عبر الإنترنت قوي للغاية وفعال للغاية بالنسبة للمعلنين التجاريين، إلا أن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة على السياسة، حيث يمكن استخدامها للتأثير على أصوات (الناخبين) مما يتبعه تأثير على حياة الملايين".

    وأشار المدير التنفيذي لشركة تويتر إلى أنه سيتم الإبلاغ عن السياسة النهائية، مع بعض الاستثناءات، بحلول 15 نوفمبر وسيتم تطبيقها اعتبارا من 22 من الشهر ذاته.

    وتعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط من أجل تنظيم محتواها بعد اتهامات بأن فيسبوك تم استخدامه للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 والاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    جاك دورسى تويتر الدعاية السياسية حظر

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