وزير الخارجية الروسي عن حسني مبارك: وفر الاستقرار للمنطقة لمدة 20 عامًا

القاهرة – مصراوي:

خلال الاجتماع السنوي السادس عشر لنادي فالداي الدولي، الذي تستضيفه موسكو، بمشاركة رؤوساء وملوك دول عربية وغربية، قال وزير الخارجية الروسي، فلاديمير بوتين، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وفر الاستقرار للمنطقة لمدة 20 عامًا.

وأضاف أن الرئيس المصري الأسبق، وصفته الولايات المتحدة بأنه حليف استراتيجي، لافتًا إلى أنه خلال ثورة الربيع العربي لم يهرب إلى أي مكان، فضلًا عن تخليه عن السلطة وترك منصبه بكل هدوء.

ويُنظم منتدى "فالداي" هذا العام تحت شعار "النظام العالمي نظرة من الشرق"، ومن المقرر أن يناقش دور ونفوذ الشرق المتصاعد على الساحة العالمية، وتسوية قضية الشرق الأوسط، وبناء أسس التعاون في الفضاء الأوراسي الكبير، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وسيتم تسليط الضوء على توجهات السياسة الخارجية الروسية واهتمام موسكو بالتعاون مع دول الشرق الأوسط، باعتبارها مركزًا لتشابك مصالح الدول العظمى.

وبدأ المنتدى السنوي الـ16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، أعماله في مدينة سوتشي يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضي وتتواصل حتى اليوم الخميس 3 أكتوبر.