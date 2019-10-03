صحيفة: أنشطة تخريبية لمتظاهرين في المكسيك بمقر البنك المركزي

مكسيكيو سيتي/واشنطن - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "ميلينيو" المكسيكية أن متظاهرين في العاصمة مكسيكو سيتي قاموا بأنشطة تخريبية بمقر البنك المركزي.

وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين قاموا بتحطيم واجهات زجاجية والرسم بالرذاذ على الجدران الخارجية للمقر، وذلك للمرة الثانية في غضون أسابيع، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن مظاهرات انطلقت في 26 سبتمبر الماضي واستهدفت البنك المركزي والقصر الوطني، في ذكرى اختفاء 43 طالبا بولاية جيريرو المكسيكية.