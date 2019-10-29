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    خبير بشأن أوكرانيا بالبيت الأبيض يعرب عن انزعاجه من تصريحات ترامب إلى زيلينسكي

    10:08 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    خبير بشأن أوكرانيا بالبيت الأبيض يعرب عن انزعاجه من تصريحات ترامب إلى زيلينسكي

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    قال اليوم الثلاثاء مسؤول بالجيش وخبير بارز بشأن أوكرانيا في البيت الأبيض للمحققين الذين يجرون تحقيقا يستهدف اتهام الرئيس دونالد ترامب بالكونجرس بالتقصير تمهيدا لعزله إنه شعر بالانزعاج من الاتصال الهاتفي الذي أجرى في يوليو بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي كانت محور تحقيقهم.

    وقال الكسندر فيندمان، وهو ليفتينانت كولونيل بالجيش، للمحققين إن ترامب ضغط على زيلينسكي عدة مرات خلال المكالمة التي أجريت يوم 25 تموز/يوليو لكي يدعو إلى إجراء تحقيق ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن وشركة الغاز الطبيعي الأوكرانية المرتبطة بنجله.

    وذكر فيندمان، وفقا لنص لبيانه الافتتاحي، "شعرت بالانزعاج من المكالمة، لم اعتقد أنه أمر ملائم أن تطلب من حكومة أجنبية بإجراء تحقيق ضد مواطن أمريكي، وشعرت بالقلق بشأن النتائج على دعم الحكومة الأمريكية لأوكرانيا".

    يذكر أن فيندمان، وهو عضو بمجلس الأمن الوطني الأمريكي، تحدث للمحققين في جلسة سرية، إلا أن شبكة "سي ان ان" وغيرها من وسائل الإعلام نشروا نص الجلسة.

    الولايات المتحدة دونالد ترامب أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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