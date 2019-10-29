استطلاع: أغلبية الألمان يرغبون في طرد تركيا من حلف الناتو

برلين- (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن أغلبية الألمان يرغبون في طرد تركيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يو جوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أعرب 58% ممن شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في طرد تركيا من الحلف، مقابل 18% رفضوا ذلك.

كما أيدت أغلبية أكبر ممن تم استطلاع آراءهم اتخاذ الحكومة الألمانية لموقف أكثر صرامة ضد تركيا، حيث أعرب 61% عن تأييدهم لفرض عقوبات اقتصادية على أنقرة وأيد 69% حظرًا كاملًا لصادرات السلاح إليها.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قيدت مبيعات الأسلحة لأنقرة منذ العدوان التركي على سوريا قبل أسبوعين.