قسد: داعش سيثأر لمقتل البغدادي ونتوقع مهاجمة السجون

القاهرة - (مصراوي):

توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، أن "يثأر" تنظيم داعش الإرهابي لمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في سوريا.

وقال عبدي في تصريح صحفي لوكالة "فرنس برس": "الخلايا النائمة ستثأر للبغدادي. لذا كل شيء متوقع. بما فيها مهاجمة السجون".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي لدى تفجيره سترة ناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في شمال غرب سوريا.

وقال ترمب متحدثا من البيت الأبيض إن البغدادي قتل معه ثلاثة من أولاده في التفجير وإن "جسده كان مشوها جراء الانفجار. كما أن النفق انهار عليه. لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد وفوري وتام. كان فعلا هو".