ترامب: شاهدت عملية قتل البغدادي عبر الفيديو

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه شاهد عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، عبر الفيديو مع نائبه مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر وقادة الأركان ومسؤولين آخرين.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي، الأحد، مقتل البغدادي بعد تفجير سترته الناسفة، إلى جانب عدد من رفاقه، خلال عملية عسكرية نفذتها الولايات المتحدة بمحافظة إدلب السورية.

وأوضح أنه تم التعرف على هوية البغدادي من خلال نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفا أن القوات الأمريكية الخاصة حصلت على معلومات مهمة من موقع العملية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر أن القوات الأمريكية التي نفذت العملية ظلت في الموقع لمدة ساعتين تقريبًا، وقال إن "قوات خاصة نفذت عملية جريئة في شمال غربي سوريا"، موضحا أن 8 طائرات هليكوبتر شاركت في العملية.

وقال ترامب: "بدأنا نتلقى معلومات إيجابية جدا عن مكان البغدادي قبل شهر، وتمكنا من تحديد مكان وجود البغدادي قبل أسبوعين".

وأشار إلى أن القوات الأمريكية الخاصة تعرضت لإطلاق النار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه البغدادي، لافتًا إلى أن المدخل الرئيسي للمجمع كان "مفخخا".

وذكر أن البغدادي قتل 3 أطفال خلال الغارة الأمريكية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرا في الوقت نفسه إلى 11 طفلا آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وأعرب عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال إن "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".