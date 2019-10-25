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    اندلاع احتجاجات جديدة في بوليفيا بعد فوز موراليس

    05:40 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    اندلاع احتجاجات جديدة في بوليفيا بعد فوز موراليس

    احتجاجات جديدة في بوليفيا

    بوجوتا (د ب أ)

    تفجرت احتجاجات جديدة في بوليفيا اليوم الجمعة بعدما تم الإعلان عن فوز الرئيس إيفو موراليس بالانتخابات التي جرت الأحد الماضي، على الرغم من مزاعم بالتزوير.

    وأفادت تقارير بقطع الطرق في مدينتي لاباز وكوتشابامبا، بينما من المتوقع أن يستمر إضراب احتجاجي كان قد بدأ الأربعاء الماضي.

    وتم فرض حراسة مشددة على المحكمة العليا للانتخابات من قبل رجال الأمن بعد اندلاع مظاهرات بالقرب منها يوم الخميس.

    وكان موراليس هو الفائز المطلق في تصويت يوم الأحد الماضي حسبما أفادت النتائج الرسمية، إذ حصل على 07ر47 بالمئة من الأصوات مقابل 51ر36 بالمئة لصالح منافسه من يمين الوسط كارلوس ميسا، وتمكن بفارق ضئيل من تحقيق تقدم مطلوب بعشر نقاط لتجنب إجراء جولة إعادة.

    ورفض ميسا ما وصفه بأنه تزوير "تام ومخز" ودعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات إلى أن تتخذ السلطات قرارا بإجراء جولة ثانية من التصويت.

    وكانت منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي والكنيسة الكاثوليكية في بوليفيا قد دعوا أيضا إلى إجراء جولة إعادة.

    إيفو موراليس بوليفيا احتجاجات

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