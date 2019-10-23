رئيس الوزراء اللبناني يطالب بالحفاظ على الأمن والحرص على فتح الطرق

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء على الحفاظ على الأمن والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق.

وذكر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اليوم أن الحريري يتابع التطورات الأمنية في البلاد حيث "أجرى سلسلة اتصالات مع القيادات الأمنية والعسكرية واطلع منها على الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق"، مشددا على ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار والحرص على فتح الطرق وتأمين انتقال المواطنين بين كافة المناطق.

من جهة أخرى ، دعا بطريرك الموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون للبدء فوراً بالمشاورات لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب كما دعا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان .

وتتواصل الاعتصامات لليوم السابع على التوالي في كافة المناطق اللبنانية احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بإسقاط السلطة السياسية وعلى رأسها الحكومة.

وكان رئيس الحكومة قد أعلن أول أمس الإثنين عن عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية تم التوافق عليها في جلسة لمجلس الوزراء أقرّ خلالها موازنة عام 2020 بعجز 0.6 بالمئة دون فرض أية ضرائب، لكن الاحتجاجات المطلبية استمرت، وأعلن المتظاهرون عدم ثقتهم بالقدرة على تطبيق الإصلاحات واعتبروا أن هذه الإصلاحات غير كافية.