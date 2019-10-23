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    الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر بعيدا عن إقفال الطرق

    01:41 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    الجيش اللبناني: ملتزمون بحماية حرية التعبير والتظاهر بعيدا عن إقفال الطرق

    قوات الجيش اللبناني

    بيروت- (د ب أ):

    سعى الجيش اللبناني لطمأنة المحتجين اليوم الأربعاء بعد ما شهدته الساعات الماضية من مناوشات خلال محاولات قوات من الجيش فتح طرقات يقطعها محتجون.

    وأوضح الجيش اللبناني، على حسابه على موقع تويتر، أن محاولات فتح الطرق هدفها "تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها".

    وأكد :"الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب".

    ولفت الجيش إلى أنه "لم يألُ جهدا في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين".

    وطمأن المحتجين بالقول :"جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم".

    الجيش اللبناني تويتر لبنان

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