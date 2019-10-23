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    تركيا: اعتبارا من الغد ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا بشأن سوريا

    01:28 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    تركيا: اعتبارا من الغد ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا بشأن سوريا

    وزارة الدفاع التركية

    أنقرة - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التركية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من الغد ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا في ضوء الاتفاق الذي تم في مدينة سوتشي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا.

    جاء ذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

    كانت تركيا قد وافقت في محادثات مع الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي على هدنة لمدة 120ساعة انتهت أمس الثلاثاء لتمكين الوحدات التركية من الانسحاب من مناطق شمال شرق سوريا قريبة من الحدود التركية.

    ووافق إردوغان عقب محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي على تمديد الهدنة لمدة 150ساعة.

    وزارة الدفاع التركية سوريا روسيا إردوغان بوتين

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