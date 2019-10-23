واشنطن: انسحاب الأكراد بالكامل من المنطقة الحدودية السورية

واشنطن - (د ب أ)

أبلغ الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن جميع القوات الكردية انسحبت من منطقة على الحدود السورية مع تركيا.

وقالت كاتي والدمان، السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس، في بيان لها: "تلقى نائب الرئيس اليوم رسالة من اللواء مظلوم يبلغه فيها بأن جميع مقاتلي قوات سورية الديمقراطية انسحبوا من منطقة العمليات ذات الصلة".

وأضافت والدمان أن بنس "يرحب بهذا التطور ويرى أنه استوفى شروط اتفاق 17 أكتوبر"، بخصوص انسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية.

كانت تركيا قد وافقت في محادثات مع أمريكا يوم الخميس الماضي على هدنة لمدة 120 ساعة انتهت اليوم الثلاثاء في عمليتها التي اسمتها "نبع السلام" لتمكين الوحدات التركية من الانسحاب من مناطق شمال شرق سورية قريبة من الحدود التركية.

كما وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في سوتشي على تمديد الهدنة لمدة 150ساعة.

وشنت تركيا عدوانًا عسكريًا على شمال شرق سوريا، في التاسع من أكتوبر الجاري، بهدف إنشاء منطقة آمنة والتصدي لقوات سوريا الديمقراطية التي تصنفهم على أنهم جماعة إرهابية.