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    توسك يوصي زعماء الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بريطانيا

    12:14 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    توسك يوصي زعماء الاتحاد الأوروبي بتمديد مهلة خروج بريطانيا

    دونالد توسك

    بروكسل - (د ب أ)

    أعلن دونالد توسك، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على تويتر مساء اليوم الثلاثاء ، عن توصية لقادة الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي بتمديد فترة خروج بريطانيا بعد القرارات التي اتخذها البرلمان البريطاني اليوم.

    وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إنه "سيوقف" تشريعاته الرئيسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن رفض المشرعون البريطانيون جدولاً زمنياً مدته ثلاثة أيام اقترحه عليهم لفحصه.

    وكان القصد من التوقيت الضيق هو الدفع للانتهاء من التشريع قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

    وأرسل جونسون إلى بروكسل يوم السبت الماضي، طلبًا غير موقَّع بتمديد فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، لكنه أرفقه برسالة موقعة تقول إنه لا يريد أي تأجيل، بعد أن تعهد مسبقًا "بخروج بريطانيا من التكتل بحلول نهاية أكتوبر الجاري.

    دونالد توسك الاتحاد الأوروبي بريطانيا بريكست

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