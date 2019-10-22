الأمم المتحدة: أكثر من 176 ألف نازح جراء العدوان التركي على سوريا

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 176 ألف شخص نزحوا من سوريا، جراء العدوان التركي على الشمال السوري، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

يأتي ذلك فيما يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة إلى روسيا يلتقي فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، لتناول آخر التطورات في سوريا، وبشكل خاص العدوان التركي على الشمال السوري.

فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن العدوان التركي على الشمال السوري يدعم تنظيم داعش الإرهابي ويهدد الأمن الأوروبي، وذلك تزامنًا مع إنهاء سريان وقف إطلاق النار في سوريا مساء اليوم الثلاثاء والذي استمر منذ 120 ساعة.

ودعا الاتحاد الأوروبي أنقرة لوقف الهجوم في سوريا وسحب قواتها واحترام القانون الدولي.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك: "ندين العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا"، مؤكداً أن "اتفاق إطلاق النار لا يثق به حتى المغفلون".

فيما قالت الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي إنه "يجب أن تتحمل تركيا العواقب الاقتصادية لسلوكها العدائي"، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية.

جاء ذلك على لسان مانفريديني فوبير، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي (أكبر كتلة نيابية) بالبرلمان الأوروبي.

من جانبه، قال رئيس مجموعة اليسار الأوروبي الموحد: "يجب على أوروبا الاعتراف بحق الأكراد في الحكم الذاتي".

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية اقترحت، في حديث لوسائل الإعلام الألمانية، وضع المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا تحت إشراف دولي.