عدد قتلى الاحتجاجات في تشيلي يرتفع إلى 15 شخصًا

بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت اليوم الثلاثاء الحكومة التشيلية أن عدد قتلى الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها تشيلي ارتفع إلى 15 شخصا.

وكان من بين الضحايا 11 شخصًا قُتلوا في حرائق في مؤسسات تجارية في منطقة سانتياجو الكبرى ، وقُتل اثنان بالرصاص في كوكيمبو ولا سيرينا ، ولقى شخص حتفه بعدما صدمته سيارة في تالكاهوانو ، بينما قُتل شخص آخر في كوريكو ، وذلك حسبما قال رودريجو أوبيلا المسؤول بوزارة الداخلية .

كانت حدة العنف قد تراجعت ، حيث انخفض عدد حوادث العنف إلى 255 في ليل الاثنين / الثلاثاء من حوالي 350 في الليلة السابقة ، وفقاً للمسؤول.

وأصيب أكثر من 200 شخص في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ، من بينهم 134 من أفراد قوات الأمن.

واندلعت الاحتجاجات على الصعيد الوطني بسبب ارتفاع رسوم النقل بالمترو في البلاد ، التى كان ينظر إليها على أنها واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في أمريكا الجنوبية.

وألغى الرئيس سيباستيان بينيرا الزيادات في رسوم النقل بالمترو، لكن هذا لم يهدئ المتظاهرين ، الذين كانوا يشكون أيضًا من عدم المساواة ، وانخفاض الرواتب والمعاشات ونقص الفرص التعليمية والفساد.

وتم القبض على أكثر من 2600 شخص في جميع أنحاء البلاد ، وفقا لأوبيلا.