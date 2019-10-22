شويجو: الدوريات التركية الروسية المشتركة دورها تأمين انسحاب الأكراد

القاهرة - (مصراوي)

ذكر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن المهمة الأساسية للمحادثات بين رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تمثلت بوقف الأعمال القتالية في سوريا.

وقال شويجو، إن الاتفاق الروسي التركي على منح المقاتلين الأكراد مهلة 150 ساعة للانسحاب بعمق 30 كيلومتر لداخل سوريا لن يمس القامشلي.

وأعلن أن الدوريات التركية الروسية المشتركة في سوريا ستستبعد القامشلي خلال عملية تأمين انسحاب الأكراد من الشمال السوري.

وأكد أن الاتفاق المعلن بين الجانبين الروسي والتركي سيبدأ تنفيذه من ظهر الغد الأربعاء.

ومنح وزير الدفاع الروسي، الولايات المتحدة ساعة ونصف، لتطبيق التزاماتها في سوريا

وقال إن خلال العملية العسكرية التركية شمال سوريا، فر نحو 500 شخص من المعتقلين في سجون مقاتلي داعش.

وعقد الرئيسان التركي رجب طيب أرودغان، والروسي فلادمير بوتين، مباحثات ثنائية اليوم أمتدت لساعات في سوتشي، لبحث أخر التطورات في الأزمة السورية، واطلاع الجانب السوري على أبعاد العملية التي أطلقتها تركيا باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا.