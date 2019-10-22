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    أردوغان: القوات التركية سيطرت على 4 آلاف كيلومتر شمال سوريا

    07:17 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    أردوغان: القوات التركية سيطرت على 4 آلاف كيلومتر شمال سوريا

    الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

    القاهرة - (مصراوي)

    عقدا الرئيسان الروسي فلادمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء المباحثات الثنائية بينهم في سوتشي، الذي ناقش تطور الأوضاع في شمال سوريا.

    أعلن الرئيس التركي، سيطرة قواته على 4 آلاف كيلومتر شمال شرق سوريا، خلال العدوان العسكري الذي شنته تركيا على وحدات سوريا الديمقراطية واسمته "عملية نبع السلام".

    وزعم أرودغان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره الروسي، أن العملية التركية في سوريا لا تهدف لانتهاك وحدة أراضي سوريا

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