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    لافروف: اتفقنا مع تركيا على مهلة جديدة لسحب الأكراد من شمال سوريا

    07:27 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    لافروف: اتفقنا مع تركيا على مهلة جديدة لسحب الأكراد من شمال سوريا

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد سيريجي لافروف وزير الخارجية الروسي، أن الرئيسان التركي والروسي أكدا خلال اجتماعهما التزامهما بوحدة أراضي سوريا ومواجهة الحركات الانفصالية

    وأعلن لافروف في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء المباحثات الثنائية بين الرئيس الروسي ونظيره التركي في سوتشي، عن مهلة جديدة بالاتفاق بين موسكو وأنقرة لمدة 150 ساعة تبدأ مساء غدًا الأربعاء.

    وقال، إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية ستدخل الشمال السوري لتأمين انسحاب المسلحين الأكراد منه خلال المهلة الممنوحة لهم.

    وأكد أن روسيا ستعمل على إخراج الوحدات الكردية من كامل شرق الفرات ما عدا القامشلي.

    وأوضح أن هدف المهلة الممنوحة للوحدات الكردية التي تبدأ مساء الغد، هو سحب القوات الكردية بعمق أكثر من 30 كيلومتر داخل الأراضي السورية.

    ولفت إلى أنه سيتم إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الاتفاق التركي الروسي بشأن الشمال السوري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على اتفاق أضنة

    وقال لافروف، إن تركيا تعهدت بالحفاظ على الوضع الحالي بعد انتهاء عمليتهم التي أسموها "نبع السلام" شمال شرق سوريا.

    سيريجي لافروف روسيا الأكراد تركيا القوات التركية

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