الجبير: لدينا أدلة تؤكد تورط إيران في هجمات أرامكو

الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن المملكة العربية السعودية مقتنعة من خلال الأدلة الموجودة لديها بتورط إيران في هجمات أرامكو.

وقال الجبير، في تصريحات نقلتها قناة العربية، السعودية اليوم الاثنين إن الصواريخ التي استهدفت منشآت أرامكو انطلقت من الشمال وليس من الجنوب

لا ندق طبول الحرب لأنها لن تكون نتائجها إيجابية لذلك يوجد إجماع من المجتمع الدولي على إدانة إيران.

وأشار الجبير، إلى أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة تبنته جماعة الحوثي.

واتهمت واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس طهران بالمسؤولية عن الهجمات، لكن الأخيرة نفت ذلك.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.