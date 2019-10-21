الحريري للمتظاهرين: إذا كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة مطلبكم فسأدعم ذلك

القاهرة- (مصراوي):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم الاثنين، أنه سوف يدعم إجراء انتخابات برلمانية مُبكرة، إذا كان ذلك أحد مطالب المتظاهرين الذين ينزلون إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي.

ويأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة ومحاولة تهدئة أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتتضمن الاصلاحات إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.

من جانبهم، أعلن المتظاهرون اللبنانيون، رفضهم للإجراءات الإصلاحية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل قليل عقب انتهاء جلسة لمجلس الوزراء، هي الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس الماضي، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأفادت الشبكة الإخبارية أن المحتجين في العديد من المدن اللبنانية يرفضون ما أعلنه الحريري، ولا يزالوا مُصرين على استقالته.

وخرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم على إجراءات التقشف التي تنتهجها الحكومة، متهمين النخبة السياسية بالفساد.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من ركود تام في ظل تحسن طفيف جدا في معدل النمو وارتفاع المديونة العامة للبلاد.

وأثارت الضرائب الجديدة المقترحة، بما في ذلك ضريبة الاتصال عبر الانترنت التي ألغيت بسرعة بعد الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، موجة من الغضب بين المواطنين، إضافة إلى المشاكل التي تعاني البلاد منها كتدهور البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وتراكم القمامة في الشوارع.