  • عاجل:بينها القاهرة.. الأرصاد: حالة عدم استقرار تبدأ غدًا (أمطار رعدية وسيول)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    "الأسرى الفلسطينيين" تحذر من تفاقم الحالة الصحية لأسير أردني في سجون الاحتلال

    01:30 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    "الأسرى الفلسطينيين" تحذر من تفاقم الحالة الصحية لأسير أردني في سجون الاحتلال

    الأسرى الفلسطينيين

    رام الله - أ ش أ

    حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، من تدهور الحالة الصحية للأسير الأردني عبدالرحمن عدنان مرعي (29 عاما)، والقابع حاليا في معتقل (عوفر) الإسرائيلي.

    وذكرت الهيئة - في بيان اليوم - أن الأسير مرعي يواجه أوضاعا صحية صعبة للغاية، فهو مصاب بسرطان في الخلايا الدهنية بالوجه منذ عام 2010، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته الصحية، ولإجراء فحوصات طبية دورية، لكن منذ أن تم اعتقاله تعرض لإهمال طبي، ولم يجر له أي فحوصات طبية، ولم يقدم له أي جرعات علاجية.

    وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير مرعي بتاريخ 2/9/2019 أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة، وخلال الأسبوع الماضي هدد الأسير بخوض إضراب مفتوح على الطعام في حال أصرت المحكمة الإسرائيلية على قرارها بتثبيت اعتقاله الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر، علما بأن موعد محاكمته القادمة في 23 أكتوبر الجاري.

    يذكر أن عدد الأسرى الأردنيين المحتجزين حاليا في معتقلات الاحتلال 25 أسيرا، من بينهم الأسيرة هبة اللبدي، والتي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 27 على التوالي، احتجاجا على اعتقالها الإداري.

    والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

    هذا المحتوى من

    الأسرى الفلسطينيين رام الله الحالة الصحية سجون الاحتلال فلسطين

    الخبر التالى:

    مستشار الإدارة الذاتية لشمال سوريا لـ"مصراوي": أردوغان يقدم هدية لداعش
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان