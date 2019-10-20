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    المرصد: التحالف الدولي ينسحب من مطار صرين بريف عين العرب

    10:23 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    المرصد: التحالف الدولي ينسحب من مطار صرين بريف عين العرب

    مطار صرين

    القاهرة- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات تابعة للتحالف الدولي انسحبت صباح اليوم الأحد من مطار صرين، الذي يعد قاعدة عسكرية للتحالف الدولي، والواقع بريف مدينة عين العرب، شمالي سوريا.

    وذكر المرصد أن الرتل المنسحب سلك طريق القامشلي، وسط تحليق لطائرات مروحية تابعة للتحالف في سماء المنطقة.

    وكان المرصد ذكر الأسبوع الماضي أن قوات الحكومة السورية دخلت مدينة عين العرب رفقة قوات روسية، وذلك بموجب اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، من أجل التصدي للعملية التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الأكراد.

    مطار صرين ريف عين العرب التحالف الدولي المرصد السوري

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