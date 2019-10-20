"فلسطين وسوريا" على طاولة لقاء عاهل الأردن وأعضاء بمجلس النواب الأمريكي

عمان- (د ب أ):

أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لقاء مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيسة المجلس نانسي بيلوسين وذلك في إطارالتواصل المستمر مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بشقيه.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء الذي عقد مساء أمس السبت تناول علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وأعرب الملك خلال اللقاء عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في العديد من المجالات، وثمن مواقف الكونجرس تجاه المملكة.

وفي معرض الحديث عن قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أكد الملك ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتصل بالأزمة السورية، أكد الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

بدورهم، ثمن أعضاء الوفد، جهود الأردن من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.