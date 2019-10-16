تركيا: سنرد على العقوبات الأمريكية ولن نرضخ لأي تهديد

كتبت- رنا أسامة:

أكّد وزير الخارجية جاويش أوغلو أن بلاده سيكون لها رد واضح على العقوبات الأمريكية التي فُرِضت على أنقرة، مُشددًا على أنها لن ترضخ لأي تهديد.

وقال أوغلو، في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعرّض للتأثير السلبي من الأخبار الكاذبة، وسيكون لنا رد واضح على العقوبات التي فُرضت علينا ولن نرضخ لأي تهديد".

كان الولايات المتحدة أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ردًا على مواصلة الجيش التركي عملياته العسكرية شمالي سوريا. وطالت العقوبات اثنين من الوزراء وثلاثة من كبار المسؤولين في الحكومة التركية.

وصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن العقوبات بأنها "قوية جدا" وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد التركي.

وذكر بنس في تصريحات للصحفيين بأنه سيغادر "في أسرع وقت ممكن" إلى تركيا لإجراء محادثات مع المسؤولين الأتراك.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن العدوان العسكري الذي تنفذه بلاده على المناطق الحدودية في شمالي سوريا مُستمر حتى ينتهي من تحقيق أهدافه المتمثلة في تطهير المنطقة ممن يصفهم بـ"الإرهابيين"، وتأسيس المنطقة الآمنة من منبج حتى الحدود مع العراق.

وزعم اردوغان، في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، استمرار عدوان بلاده في تحقيق النجاحات.

وأضاف: "بعض الدول التي كانت شريكاً لنا في مواجهة الإرهاب تُظهر ازدواجية في التعامل".

وأوقع العدوان التركي منذ انطلاقه الأربعاء الماضي، 71 قتيلًا من المدنيين بينهم 21 طفلًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. كما أسفر عن مقتل 177 من عناصر قوات سورية الديمقراطية (قسد) جراء القصف الجوي والبري والاشتباكات، إلى جانب مقتل 161 من المسلحين الموالين لتركيا.

وذكر المرصد أن العدوان تسبب أيضا في نزوح 300 ألف شخص من المناطق القريبة من الحدود إلى عمق المنطقة.