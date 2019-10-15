السعودية: مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تشغيلي بمصفاة نفط

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت شركة "ساسرف" التابعة لشركة أرامكو السعودية، مصرع شخصين وإصابة آخرين يوم الأحد الماضي في مدينة الجبيل، أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، حسبما أوردت صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "فرق الطوارئ استجابت لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام عدد من الموظفين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، وفور وقوع الحادث تم تطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث".

وأكدت الشركة في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني: "إنه في يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر، وفي تمام الساعة العاشرة مساء، استجابت فرق الطوارئ في مصفاة الجبيل لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل".

وأضافت "فور وقوع الحادث بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث، الذي نتج عنه وبكل أسف وفاة اثنين وإصابة اثنين جميعهم من موظفي المقاول ومراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازيا لمنع وقوع حوادث أخرى".