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    شكري: تركيا تحاول إحداث تغيير ديموجرافي في سوريا

    01:57 م السبت 12 أكتوبر 2019
    شكري: تركيا تحاول إحداث تغيير ديموجرافي في سوريا

    وزير الخارجية سامح شكري

    القاهرة – (مصراوي):

    قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن تركيا تحاول إحداث تغييرًا ديموجرافيًا في سوريا، مُشيرًا إلى العدوان الذي تشنه تركيا على شمال وشرق سوريا.

    وأضاف خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عُقد اليوم السبت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن من حق السوريين مقاومة العدوان التركي.

    واستطرد: "تركيا تتحمل المسؤولية عن عودة المنظمات الإرهابية إلى المنطقة، ومسؤولة عن دعم واحتضان المنظمات الإرهابية في المنطقة"، مؤكدًا أن تركيا تدشن فصلا جديدا من اعتداءاتها على سيادة الدول.

    وشدد على أنه يجب محاسبة كل من يتورط من النظام التركي في جرائم حرب في سوريا.

    وجدد وزير الخارجية رفض مصر كل محاولات استهداف سيادة الدول العربية والأمن القومي العربي.

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