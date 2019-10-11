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    البنتاجون يكشف تفاصيل نشر جنود ومعدات إضافية في السعودية

    06:18 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    البنتاجون يكشف تفاصيل نشر جنود ومعدات إضافية في السعودية

    نشر 3000 جندي إضافي في السعودية

    القاهرة (مصراوي)

    قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة إنها بصدد إرسال آلاف الجنود والمعدات إلى المملكة العربية السعودية في خضم توترات تشهدها المنطقة وصلت ذروتها مع هجوم صاروخي على مواقع نفطية رئيسية في المملكة.

    وأفادت وكالات الأنباء أن البنتاجون سوف ينشر 300 جندي إضافي في السعودية.

    وقال بيان للبنتاجون إن خططه تتضمن إرسال معدات عسكرية متقدمة لمواجهة أي تهديد إيراني، وبينها طائرات مقاتلة وصواريخ "باتريوت" و"ثاد".

    وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت فضلا عن منظومة ثاد الدفاعية.

    وذكر البيان "أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية".

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