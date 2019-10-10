المرصد: العدوان التركي يسيطر على 7 قرى سورية

كتبت- رنا أسامة:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها سيطرت على 7 قرى بمنطقتيّ تل أبيض ورأس العين خلال الـ24 ساعة الأولى من العدوان التركي على شمال سوريا.

وقال المرصد في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، إن القوات التركية بسطت سيطرتها على قُرى يابسة، وتل فندر، وبئر عاشق، ومزرعة المسيحي، ومنطقة أخرى في محيط تل أبيض. كما بسطت سيطرتها على قريتيّ كشتو وعلوك غرب رأس العين

وأشارت إلى أن الاشتباكات العنيفة انتقلت الآن بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر، إلى أطراف مدينة تل أبيض عند الشريط الحدودي مع تركيا ضمن محافظة الرقة، وفق المرصد الذي يتخذ من لندن مقرًا له.

في سياق متصل، ذكر المرصد أنه وثّق مقتل 4 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الخميس، جراء استهداف طائرات تركية لـ لواء 93 بمنطقة عين عيسى شمال الرقة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت 14 منظمة إغاثية إن قُرابة 450 ألف شخص يعيشون على بعد 5 كيلومترات من الحدود التركية وهناك خطر على حياتهم من كافة الأطراف. وتقول الأمم المتحدة إن هناك مليون و650 ألف شخص بحاجة لمساعدات إغاثية في شمال شرق سوريا.

كانت تركيا بدأت عدوانها الذي أطلقت عليه اسم "نبع السلام"، أمس الأربعاء، وذلك بعد أيام من تراجع القوات الأمريكية بعيدا عن الحدود. وتهدف تركيا من الهجوم، الذي ندّدت به دمشق ودول غربية وعربية على نطاق واسع، إلى إقامة منطقة تعيد إليها قسما من نحو 3,6 ملايين لاجئ سوري لديها.

وأوقع العدوان التركي حتى الآن ما لا يقل عن 8 قتلى مدنيين و19 من قوات سوريا الديموقراطية، وإصابة نحو 33 منهم بجروح متفاوتة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويُعد هذا ثالث هجوم لتركيا في الشمال السوري بعد هجوم في عام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية، وثانٍ في عام 2018 سيطرت على إثره على منطقة عفرين الكردية.