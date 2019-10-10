روسيا تعليقا على الهجوم التركي على سوريا: نتفهم مخاوف انقرة بشأن امنها القومي

موسكو - (د ب أ):

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، إن بلاده تتفهم مخاوف تركيا بشأن امنها الوطني ولكن يجب الحفاظ على وحدة الأراضي السوريا.

جاء ذلك تعليقا على العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا والتي انطلقت امس الأربعاء.

وقال اوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "نتفهم مخاوف أنقرة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي، ولكن هناك قواعد قانونية دولية أساسية تقوم عليها الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستعادة السلام في سوريا، وقبل كل شيء يتجلى بالالتزام بوحدة وسلامة الأراضي السوريا، واحترام سيادتها"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح أوشاكوف أنه "بالنظر إلى بدء العملية، فإننا نعتبر أنه من المهم أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس، وأن تدرس بعناية خطواتها العملية، وذلك بشكل أساسي حتى لا تضر بالتدابير المتخذة لتحقيق التسوية السياسية، ودفع العملية السياسية إلى الأمام"، مؤكداً أنه يجب ألا تعرقل أي إجراءات غير دقيقة عقد الاجتماع المبكر للجنة الدستورية.

وتابع اوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان تحدثا هاتفيا بالأمس، دون الكشف عما دار خلالها.