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    كازاخستان تؤكد استعدادها لاستضافة اجتماع بصيغة "أستانا" هذا الشهر

    11:27 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    كازاخستان تؤكد استعدادها لاستضافة اجتماع بصيغة "أستانا" هذا الشهر

    وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي

    القاهرة- (د ب أ):

    أكد وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي أن التحضير مستمر لعقد اجتماع بـ"صيغة أستانا" حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر.

    ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء عن تلاوبردي القول إن "خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده".

    وشدد على أن صيغة أستانا لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها، وقال: "لقد ازداد عدد المشاركين (في عملية أستانا) مع انضمام الدول المراقبة، وهي لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش".

    كان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين قد صرح أمس الاثنين بأن اجتماعا بـ"صيغة أستانا" حول التسوية في سوريا سيعقد في نور سلطان في القريب.

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن مؤخرا تشكيل اللجنة الدستورية السورية في إطار الجهود الأممية للمساعدة في دفع عملية السلام وحل الخلافات السياسية في البلاد. وأكدت روسيا وتركيا وإيران دعمها للجنة.

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