"سلطة العقبة": الأردن يدرس الاستثمارات السعودية المطروحة في مشروع "نيوم"

عمّان- (د ب أ):

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية الخاصة، نايف أحمد بخيت، إن الأردن تدرس بعناية حاليًا الاستثمارات المطروحة من قبل الجانب السعودي ضمن مشروع "نيوم"، الذي بدأت السعودية في تنفيذه على البحر الأحمر.

وأوضح بخيت في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية، أنه لن يتم إعلان تفاصيل دقيقة لتلك الاستثمارات، لحين التوصل لاتفاق نهائي مع السعودية.

وأوضح بخيت أن المشروع هو استثمار سعودي بالكامل على جزء من أراضي العقبة المحاذية للحدود السعودية، مؤكدًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عقد المزيد من اللقاءات والمشاورات بين الجانبين الأردني والسعودي لوضع التصورات التفصيلية والبرامج والجداول الزمنية لترجمته إلى واقع خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المشروع سيكون ضمن الموضوعات التي ستناقش خلال اجتماع الدورة السادسة عشر للجنة الأردنية السعودية المشتركة التي ستعقد قريبًا.