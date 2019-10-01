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    حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع فرنسا

    09:59 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع فرنسا

    رئيس مجلس الوزراء السوداني حمدوك مع الرئيس الفرنسي

    القاهرة- (مصراوي):

    أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمودك حرص بلاده على تعزيز وتقوية العلاقات السودانية الفرنسية، وبناء شراكات مع القطاع الخاص الفرنسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في السودان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

    وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مُشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته سوف تبذل جهود مقدّرة في سبيل تهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السودانيين وتوفير فرص تستوعب طاقاتهم مبينا أن اللجوء والهجرة تعبير حقيقي عن غياب الحكم الرشيد.

    نقل حمدوك تعازي السودان حكومة وشعبا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، والذي كان قريبا من القارة الإفريقية.

    عبدالله حمودك السودان رئيس الوزراء السوداني فرنسا إيمانويل ماكرون

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