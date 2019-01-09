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الولايات المتحدة والصين تتفقان على تمديد مفاوضاتهما التجارية

12:31 م الأربعاء 09 يناير 2019
الولايات المتحدة والصين تتفقان على تمديد مفاوضاتهما التجارية

الصين والولايات المتحدة

بكين - (د ب أ): 

اختتمت الولايات المتحدة والصين مفاوضاتهما حول خلافاتهما التجارية اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يصدر أي جانب بيانا حول جهودهما لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ شهور .

ووصل فريق تجاري أمريكي بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش، إلى بكين أمس الأول الاثنين لإجراء مفاوضات كانت ستستغرق يومين، لكن الجانبين قررا تمديد اجتماعاتهما حتى اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج "أعتقد أنه لو كانت قد أسفرت (المفاوضات) عن نتيجة جيدة، لن تستفيد الصين وأمريكا فقط، لكن ستكون أيضا أنباء جيدة للعالم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينج قد اتفقا في الأول من ديسمبر الماضي على "هدنة" تستمر 90 يوما في حربهما التجارية للسماح بإجراء مفاوضات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر أمس الثلاثاء: "المفاوضات مع الصين تمضي بشكل جيد".

وركز الفريق التجاري الأمريكي على بحث آلية يمكن من خلالها أن تحرز الصين تقدما في تعهداتها، طبقا لما ذكرته جريدة "وول ستريت جورنال" أمس الأول الأثنين.

وفي أعقاب الهدنة، قدمت الصين تنازلات مختلفة، من بينها وقف الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات الأمريكية وشراء فول الصويا الأمريكي وصياغة قانون يمنع النقل التكنولوجي القسري.

وفي حالة عدم توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق بحلول أول مارس، من المتوقع أن تقفز الرسوم الأمريكية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من المعدل الحالي البالغ 10% إلى 25%.

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