شكري ونظيره المغربي يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة (أ ش أ)

أكد المُستشار أحمد حافظ - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الثلاثاء مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ والتعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة.

وأضاف المتحدث - في تصريحات صحفية - أن الوزيرين استعرضا مُستجدات الأوضاع العربية، وتبادل الرؤى تجاه القضايا الأفريقية و"الاتحاد الأفريقي".

وأشار إلى أن الوزيرين أعربا عن الحرص المتبادل للبلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات، والتأكيد على أهمية الحفاظ على قوة الدفع في مسارات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة ، واستطلاع آفاق التعاون في منختلف المجالات ، والتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلديّن.

وأوضح المتحدث أنه على صعيد الأوضاع الإقليمية، فقد شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول التحديات الراهنة على الساحة العربية، ومنها الأوضاع في كل من : سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على أهمية دعم آليات التعاون العربي المشترك، بما يعزز من قدرات الدول العربية على مواجهة التحديات المختلفة.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تناولا تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في مدينة القدس، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدفع قدماً بمسار التسوية العادلة لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه ، أعرب وزير الشؤون الخارجية المغربي ، عن دعم بلاده لمصر فى ضوء توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام "٢٠١٩" ، مؤكدا استمرار التشاور تجاه مُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، بمايحقق مصالح البلدين ويُلبي تطلعات الشعبين المصري والمغربي.