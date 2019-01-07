"بلومبرج": ترامب قد يمنع نشر أجزاء من تحقيق المستشار الخاص مولر

واشنطن (أ ش أ)

كشفت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين، النقاب عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تسعى لمنع نشر أجزاء من التقرير النهائي المنتظر لروبرت مولر المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، أو إرساله للكونجرس، في نزاع توقعت أن ينتهي به المطاف أمام المحكمة العليا.

ونقلت الشبكة- في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين- عن مسئول أمريكي قوله إن مولر قد يقدم التقرير النهائي بشأن نتائج تحقيقه إلى وزارة العدل الشهر المقبل، مرجحة أن تضطرب الأمور بعد ذلك.

وينتظر الأمريكيون نتائج تحقيق مولر، الذي أدان عددا من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يحقق في تواطؤ محتمل من جانب حملة ترامب لانتخابات الرئاسة مع روسيا، وإعاقة مزعومة من جانب الرئيس الأمريكي لسير التحقيقات.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الديمقراطيين الذين باتوا يسيطرون على مجلس النواب، قالوا إنهم سيطلبون من الوزارة تسليم الكونجرس تقرير مولر كاملا، وإنهم ينوون إتاحته للعلن، موضحة أن البيت الأبيض قد يواجه هذه المحاولات من خلال امتيازاته أو صلاحياته التنفيذية لمنع نشر أو تسليم أجزاء من التقرير للكونجرس، وفقا لما كشف أشخاص على صلة بالمداولات الداخلية في البيت الأبيض.

وأوضحت أنه وفقا للقانون الفيدرالي الذي ينظم عمل المحققين الخاصين، فإن مولر مطالب فقط بتسليم تقريره النهائي لقادة وزارة العدل، وليس ثمة نص على تقديم أي جزء من التقرير للكونجرس أو إتاحته للعموم، ولاحقا سيكون القائم بأعمال وزير العدل ماثيو وايتيكر أو مرشح ترامب للمنصب ويليام بار- إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه- هو المخول باتخاذ القرار في شأن ما يتم إتاحته من التقرير وما لا يتم إتاحته، وكل من الرجلين قد انتقد، في أوقات سابقة، تحقيق مولر.