ترامب: سور المكسيك سينهي 99% من حالات الاجتياز غير المشروع للحدود

واشنطن (د ب أ)

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، دفاعه عن مطلبه الداعي إلى بناء سور حدودي مع المكسيك.

وكتب ترامب على تويتر أن هذا السور "سينهي 99% من حالات الاجتياز غير المشروع للحدود"، واستشهد ترامب بأقوال لسلفه الديمقراطي باراك أوباما ومنافسته السابقة هيلاري كلينتون اللذين كانا أعربا عن تأييدهما قبل سنوات لتحسين حماية الحدود في مواجهة الهجرة غير المشروعة.

وسيجري ترامب اليوم في مقره الريفي في كامب ديفيد بالقرب من واشنطن محادثات مع موظفين من البيت الأبيض.

وكان ميك مولفاني، كبير موظفي البيت الأبيض، قد دعا موظفيه إلى الحضور إلى كامب ديفيد في العطلة الأسبوعية.

كان الخلاف بشان تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك قد أدى إلى إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وأدى الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي بلغ 15 يوما حتى الآن، إلى إجبار مئات الآلاف من موظفي الحكومة على أخذ إجازات مؤقتة بدون أجر، في حين يعمل آخرون لكن دون تلقي رواتب. كما تم إغلاق العديد من العمليات الممولة من الحكومة الاتحادية، بما في ذلك متاحف ومتنزهات.

وسيلتقي مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم مجددا مع ممثلي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس لبحث أزمة الخلاف حول الموازنة، وكان اجتماع مماثل انعقد أمس السبت قد فشل في تحقيق تقدم.

وكانت السياسية الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أعلنت مرارا أن حزبها لن يسمح بتوفير أموال في الميزانية لبناء الجدار الحدودي.